Медтехника и ортопедия - интернет-магазин медицинских товаров

Носила эти колготки на поздних сроках. Оснащены вставкой для живота. Хочу сказать, что это настоящая находка для будущих мам!
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Подарили этот тонометр на день рождения бабушке. Могу сказать, что по соотношению цена-качества отличный вариант. В комплекте кроме тонометра был сетевой адаптер и сумочка для…
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Великолепный прибор. Рекомендую. Всем.
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Отличная альтернатива традиционной мочалке, плюс еще помогает бороться с апельсиновой коркой.
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Ребенку 2 года. Приобрели эту подушку и очень рады. Спит, как младенец. Раньше ничего не слышала об эффекте памяти. У этой модели он как раз есть. Форма подушки подстраивается под…
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Спасибо магазину за большой выбор слуховых аппаратов! Думаю, в Крыму аналогов "Медтехники" нету. Выбрали аппарат для мамы быстро, сотрудники помогли. Удачи вам и процветания.
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Хороший глюкометр начального уровня. Бюджетный вариант, который не боишься случайно сломать или потерять. Со своими задачи справляется.